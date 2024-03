Sampdoria, UFFICIALE il nuovo organigramma societario

La Sampdoria ha comunicato con una nota sul sito ufficiale il cambio di organigramma societario con la nomina del nuovo presidente

COMUNICATO – «Nella giornata di oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A. la cui nuova composizione è la seguente:

Matteo Manfredi, presidente

Raffaele Fiorella, consigliere e CEO

Maheta Molango, consigliere

Nato in Svizzera nel 1982, da padre congolese e madre genovese, Maheta Molango è un ex calciatore professionista (con esperienze in Spagna, Germania e Inghilterra). Avvocato di diritto sportivo e tifoso blucerchiato, ha ricoperto tra gli altri il ruolo di chief executive officer del R.C.D. Mallorca e incarichi di prestigio in FIFA e nel board della FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori. Attualmente è chief executive officer della Professional Footballers’ Association, l’associazione calciatori del Regno Unito».