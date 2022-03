Sampdoria, Conti: «Con l’Atalanta pagati i nostri errori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Sampdoria Conti ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Andrea Conti, esterno della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali blucerchiati dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Avevamo preparato la partita in un certo modo. Quando prendi subito gol al livello mentale diventa tutto più difficile. L’Atalanta ha messo in campo tutte le sue qualità fisiche e tattiche. Non ci resta che leccarci le ferite e pensare subito alla partita di sabato. Diventa difficile per tutti, l’Atalanta sta dimostrando che ogni anno è sempre al vertice del campionato e quando fai degli errori contro una squadra del genere, li paghi».

