Sampdoria, D'Aversa: «Spero Damsgaard resti. Sui numeri di maglia...»

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, approfondisce alcuni temi legati al mercato e alle scelte di formazione: le sue parole

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, approfondisce alcuni temi legati al mercato e alle scelte di formazione: le sue parole a Il Secolo XIX.

NUMERI MAGLIA – «Manca il 10? Credo sia stata una forma di rispetto della squadra verso di me: quando hanno visto come calcio io, hanno ritenuto di non poterlo dare ad altri, battute a parte avrebbe potuto averlo Damsgaard ma credo che non darglielo subito sia una scelta responsabile per non mettergli troppe pressioni. Lui ha personalità ma ogni cosa a suo tempo».

DAMSGAARD – «Se resterà? Ogni giorno che passa è più probabile che resti e io egoisticamente spero che resti».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMPNEWS24.COM