Sampdoria, Defrel: «Deluso per l’Europa. Futuro ancora blucerchiato? Qui mi trovo bene»

L’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel ha parlato al termine del match contro il Parma esternando tutta la sua delusione per non esser riuscito a centrare l’Europa e lasciando anche qualche dubbio sul suo futuro

Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 nel pomeriggio del Tardini della sua Sampdoria contro il Parma, Defrel nella mixed-zone dello stadio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni analizzando la gara da poco conclusa e facendo il punto sul suo futuro che potrebbe anche essere lontano da Genova. Queste le sue dichiarazioni: «Dovevamo dare un buon segnale dopo le due sconfitte subite e ci siamo riusciti. Peccato per il risultato, però abbiamo giocato bene».

«Sono molto deluso per non aver raggiunto l’Europa perché anche se abbiamo sbagliato qualche partita siamo riusciti a dare fastidio a parecchie squadre. Il prossimo anno non so ancora se giocherò a Genova, non dipende solo da me. A fine stagione si vedrà, per adesso penso solo a fare qualche gol in più e finire bene la stagione per rispetto di questa maglia e per i tifosi».