Sampdoria, delusione Villar: farà rientro a Roma e andrà in prestito al Getafe

La Sampdoria sarebbe molto delusa dalle prestazioni di Gonzalo Villar e il centrocampista farà rientro a Roma già a gennaio

La Sampdoria sarebbe molto delusa dalle prestazioni di Gonzalo Villar e il centrocampista farà rientro a Roma già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo spagnolo però sarà solo di passaggio: il Getafe, infatti, club in cui Villar è stato in prestito l’anno scorso, sarebbe disposto a riprendere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.