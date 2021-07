Sampdoria, Faggiano: «Qui per migliorare, ho sensazioni positive»

Il neo direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ha parlato della sua nuova avventura in blucerchiato

Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo della Sampdoria, dopo essersi presentato ufficialmente ai microfoni del media blucerchiato, ha rilasciato qualche dichiarazione anche a Il Secolo XIX. Dalle sue parole traspare la voglia, la determinazione e lo spirito di collaborazione per fare il meglio per il club doriano.

MOTIVAZIONI – «Sensazioni positive, ma già da tempo, altrimenti adesso non sarei qui. Mi hanno spinto ad accettare la proposta del presidente Ferrero anche l’amicizia con Carlo, il rispetto che nutro nei suoi confronti. Per me all’inizio non sarà facile la gestione… o meglio, i comportamenti della gestione… perché il mercato è in continua evoluzione e noi non siamo sempre insieme. Sono fondamentalmente abituato a lavorare da solo e quindi devo cercare di migliorare e perfezionare la comunicazione con lui e anche con gli altri dirigenti».

GENOA – «Il mio passaggio al Genoa fa parte del passato. Il calcio è questo… il professionismo è anche questo…».

DETERMINAZIONE – «Ogni presidente è giusto che si aspetti sempre il massimo dai suoi dirigenti, quando li sceglie e pure quando li conferma. Nel calcio moderno c’è posto per più persone in un’organigramma. La mia tesi a Coverciano, dieci anni fa, si intitolava “Vorrei essere sei o sette persone”. Ripeto, io devo essere bravo e preparato a inserirmi e a capire determinati meccanismi. Non voglio sbagliare né con Carlo e né con la società».