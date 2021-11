Sampdoria, Faggiano: «Uniti per far bene. Ribery? Poteva essere nostro»

Daniele Faggiano, ds della Sampdoria, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Salernitana: le sue parole

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

D’AVERSA – «Le tempeste ci sono. Dobbiamo essere tutti comandanti e tutti marinai. Non c’è nessuno capo e nessuna coda. Siamo tutti uniti per cercare di fare bene».

RIBERY – «Sì, c’è stato un minimo approccio con la Sampdoria. Poteva essere nostro. Bene per la Salernitana averlo come giocatore, perché tira il gruppo. Io mi tengo i nostri, oggi lui è un avversario e come tale ci comporteremo».