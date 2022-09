Sampdoria Femminile, Cincotta: «Buona prestazione»

Le parole del tecnico della Sampdoria femminile, Antonio Cincotta, dopo la sconfitta delle blucerchiate con l’Inter

Antonio Cincotta, allenatore della Sampdoria Women, ha parlato al termine del match di Serie A Femminile perso contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Complimenti all’avversario, che ha vinto ed è primo. Noi siamo secondi in questo momento. Abbiamo avuto sei chiare occasioni da gol, per cui ci sono delle giornate in cui crei occasioni incredibili e non fai gol. E il calcio dice che poi le paghi. L’Inter è creata per vincere e noi per salvarci, ma abbiamo giocato la miglior partita dell’anno. La prestazione ci dà consapevolezza».

POCO CINICHE – «Dobbiamo allenare meglio le conclusioni. Sbagliare una volta ci sta, sei no. Sta a me migliorare le ragazze, devo aiutarle a essere più fredde sotto porta. Nessuno ha mai creato sei occasioni contro l’Inter. C’è amarezza, ma anche consapevolezza».

SALVEZZA – «È una bella Samp, giochiamo bene. La salvezza è lontana, abbiamo pochi punti e speriamo di farli velocemente. Ogni tanto nella vita perdere fa bene, se poi succede contro un top club può accadere».

