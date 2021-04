Sampdoria, Ferrero: «Ranieri non si tocca. Quagliarella mi faccia lo sconto»

Massimo Ferrero ha parlato del futuro alla Sampdoria di Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Napoli.

RANIERI – «È il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò».

QUAGLIARELLA – «Stesso discorso anche per lui. Gli ho detto che fin quando ci sarò, ci sarà anche lui alla Samp. Si tratta di un ragazzo fantastico, magari se mi facesse uno sconto sul rinnovo».