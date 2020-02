Allo Stadio Ferraris, la 24ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris, Sampdoria e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sampdoria Fiorentina 0-2 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Comincia la sfida tra Sampdoria e Fiorentina

2′ Tiro Bertolacci – Ci prova il centrocampista blucerchiato, il tiro viene deviato in corner dalla difesa

8′ Autogol Thorsby – Traversone di Vlahovic a tagliare l’area, il pallone sbatte sul piede di Thorsby e finisce in rete

16′ Tocco in area di Ramirez – L’arbitro viene chiamato al controllo dal VAR e decreta il calcio di rigore per il tocco in area del trequartista blucerchiato

18′ Rigore Vlahovic – Dal dischetto l’attaccante della Fiorentina non sbaglia e va ad esultare sotto la Gradinata Sud

26′ Tiro Gabbiadini – L’attaccante blucerchiato prova a saltare la difesa e andare al tiro, la conclusione è debole e Dragowski para

Sampdoria Fiorentina 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 8′ aut. Thorsby, 18′ rig. Vlahovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. ALLENATORE: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. ALLENATORE: Iachini.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: ammoniti al 18′ Murru (S), Vlahovic (F), al 21′ Ramirez (F) e al 35′ Badelj (F).