Sampdoria-Fiorentina, formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Nonostante qualche polemica sull’orario ˗ slittato alle 19 rispetto alle prime decisioni ˗ e al conseguente sciopero del tifo, Sampdoria˗Fiorentina, sfida della prima giornata di campionato, rinviata per la tragedia di Genova dello scorso 14 agosto, si giocherà ufficialmente. Reduci da un ottimo inizio di campionato, entrambe le squadre cercheranno la vittoria che li proietterebbe sulla scia della Juventus capolista. Moduli confermati per entrambi i tecnici, rispetto alle ultime uscite, e poche novità di formazione: i due tridenti d’attacco sono pronti a dare spettacolo. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Sampdoria-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 19

Sampdoria-Fiorentina: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Qui Sampdoria. Dopo l’ottimo e convincente inizio di campionato, condito e gratificato dalla netta vittoria sul Napoli, la squadra di Giampaolo proverà a raggiungere la seconda posizione, dietro la Juventus. Per l’occasione, il tecnico manterrà il solito modulo, il 4˗3˗1˗2, con qualche modifica. A difendere la porta blucerchiata, ci sarà Audero mentre, rispetto a Frosinone, in difesa Sala potrebbe permettere un turno di riposo a Bereszynski. L’unico dubbio potrebbe essere Tonelli. A centrocampo, torna Praet che, però, potrebbe partire dalla panchina, sostituito da Barreto mentre Jankto parte in vantaggio su Linetty. Se non recupera Caprari, sulla trequarti, spazio a Ramirez.

Qui Fiorentina. Nessun cambio di modulo anche per Pioli che conferma il 4˗3˗3. Recupera Lafont ma dal primo minuto dovrebbe partire Dragowski. Confermata la difesa delle prime uscite composta da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. A centrocampo, saranno sicuri della presenza Veretout, e Benassi mentre Edimilson dovrebbe sostituire Gerson. In avanti, accanto agli intoccabili Simeone e Chiesa, spazio a Pjaca

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Rolando, Tavares, Linetty, Praet, Caprari, Vieira, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Lafont, Ghidotti, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Gerson, Eysseric, Mirallas, Sottil, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli

Sampdoria-Fiorentina: i precedenti del match

Il recupero della prima giornata di Serie A che andrà in scena questa sera a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina sarà la gara numero 62 tra le due compagini, nel bilancio complessivo degli incontri giocati a Marassi: 26 vittorie blucerchiata, 23 pareggi e 12 successi viola. L’ultimo incontro risale allo scorso gennaio quando i padroni di casa, trascinati da uno straordinario Quagliarella, annichilirono i Viola con un netto 3˗1, firmato dall’attaccante campano. L’ultimo pareggio risale all’aprile del 2017, quando la gara terminò in parità sul risultato di 2˗2 mentre l’ultima vittoria viola risale al novembre 2015: in quell’occasione gli uomini di Sousa riuscirono a imporsi grazie alle reti di Ilicic e Kalinic.

Sampdoria-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà Fabio Maresca di Napoli l’arbitro designato a dirigere il recupero della prima giornata di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, in programma a Marassi alle ore 19. Per il direttore di gara, originario di Napoli, classe ’81 e Vigile del Fuoco di professione, sarà la terza partita in stagione, dopo Atalanta˗Cagliari in Serie A e Frosinone˗Sudtirol in Coppa Italia. A coadiuvare l’arbitro campano saranno gli assistenti Fiorito e Di Iorio, il quarto uomo sarà Pairetto mentre alla postazione VAR siederanno Massa e Alassio.

Sampdoria-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 7 (canale 258 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.