Sampdoria-Inter: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Sampdoria-Inter, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lunch match del ventinovesimo turno di campionato, Sampdoria ed Inter si giocano una fetta rilevante dei rispettivi finali di stagione: i blucerchiati possono innanzitutto consolidare il settimo posto dall’eventuale ritorno dell’Atalanta, e poi perché no mettere pressione proprio all’Inter riducendo – con un’eventuale vittoria – il divario a soli cinque punti. Inter che dal canto suo non può più sbagliare se vorrà centrare il suo obiettivo: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Sampdoria–Inter. Scelte ufficiali: non arriva l’atteso rilancio di Vecino e Borja Valero, gli esclusi eccellenti nella sfida con il Napoli, formazione invece confermata in blocco, dunque fiducia a Brozovic in mediana e Rafinha sulla trequarti con Candreva e Perisic.

Sampdoria-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Sampdoria-Inter: formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Sampdoria-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Le due squadre sono sostanzialmente in formazione tipo: Giampaolo sceglie Murru sulla corsia sinistra e conferma l’impianto offensivo con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Zapata. Rispetto al pareggio con il Napoli, Spalletti potrebbe rilanciare Vecino e Borja Valero: così fosse, gli esclusi sarebbero Brozovic e Rafinha.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Queste le considerazioni espresse dal tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Marassi: «L’Inter è una squadra forte, che in panchina ha uno dei migliori allenatori d’Europa. Però se è una gara difficile per noi, lo sarà anche per loro. Nessuno può permettersi di perdere. Domani mi aspetto una partita giusta, di quelle che sappiamo fare. Dobbiamo sempre dare il verso alla partita, possiamo anche perdere ma in una certa maniera. Possiamo anche inciampare, ma bisogna crescere, in particolare in questo tipo di partite. Devo però prendere le difese della mia squadra: in 70 partite su questa panchina i ragazzi mi hanno dato molte soddisfazioni. Il riscatto va cercato nelle prestazioni. Se posso permettermi un bicchiere di champagne bevo champagne, ma se non posso e ho la gassosa bevo la gassosa. La Sampdoria non può vincerle tutte, ma non deve accontentarsi quando gioca come in Benevento-Samp o Crotone-Samp. Viviano è un animale da partita, domani ci sarà. Bereszynski anche. Mentre Linetty è squalificato e Jacopo Sala sarà l’unico assente».

Così invece l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti: «La zona Champions passa anche da Marassi, passa anche da altre partite ma anche da quella di domani: la Sampdoria ha forza e qualità. Gioca un calcio moderno, ha uno staff tecnico molto preparato. A Marassi ha lasciato pochi punti, noi abbiamo bisogno di prestazioni e punti per arrivare all’obiettivo. Mi aspetto anche personalità dal gruppo. Il misuratore di forza e personalità della squadra sia il Napoli: loro giocano sempre nella stessa maniera, fanno le stesse cose e hanno segnato a tutti. In alcune partite riusciamo ad avere quella forza e quella compattezza che servono per giocare un calcio importante contro squadre forti. Perisic? Secondo me la flessione non c’è stata più di tanto, anche se calciatori che hanno questa qualità divina… Perisic ieri è rimasto a calciare da solo in allenamento con Crespo ad osservarlo, dalle sue considerazioni è venuta fuori la qualità eccelsa di Ivan. Se riuscisse a dare sempre il massimo sarebbe tanta roba ma diventa complicato per tutti. A volte i calciatori passano periodo in cui non riescono a distribuire le proprie qualità in tutte le partite».

Sampdoria-Inter: i precedenti del match

Sono sessanta i precedenti disputati al Marassi da Sampdoria ed Inter, il segno dominante è il 2, accaduto in ventisette occasioni, quasi la metà delle circostanze complessive tra le due compagini. Sono ventuno i pareggi e dodici le vittorie dei padroni di casa, come accaduto nello scorso campionato.

Sampdoria-Inter: l’arbitro del match

Dirige Paolo Tagliavento, fischietto classe 1972 appartenente alla sezione di Terni ed arbitro FIFA dal 2007. Un precedente stagionale con la Sampdoria alla quarta giornata di campionato, in occasione del 2-2 riscontrato con il Torino. Due invece con l’Inter, entrambi di carattere positivo: nel battesimo del campionato contro la Fiorentina, poi nel derby vinto con il risultato di 3-2 grazie alla tripletta di un super Icardi.

Sampdoria-Inter Streaming: dove vederla in tv

