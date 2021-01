Sampdoria Inter, tornano Keita e Bereszynski: Silva in dubbio

Sampdoria Inter, Keita e Bereszynski tornano a disposizione di Claudio Ranieri. A centrocampo da valutare Silva per alcune noie muscolari

La squalifica di Albin Ekdal crea qualche grattacapo a Claudio Ranieri in vista del match contro l’Inter, partita in programma mercoledì alle ore 20.45 tra le mura del Ferraris di Genova. Adrien Silva, rimasto in panchina nel match contro la Roma, ha accusato qualche noia muscolare e verrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti.

Tornano a disposizione del tecnico della Sampdoria due pedine fondamentali: Keita Balde e Bartosz Bereszynski. L’attaccante, aggregato anche da squalificato per la trasferta di Roma, e il terzino, che ha superato l’infortunio, sono oro per Ranieri in vista del complicato match contro i nerazzurri di Antonio Conte.