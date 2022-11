Sampdoria, Lanna: «Ferrero? Con lui non centro nulla e non voglio mettermi al suo livello»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è tornato a parlare di Massimo Ferrero e ha risposto alle sue dichiarazioni

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è tornato a parlare di Massimo Ferrero e ha risposto alle sue dichiarazioni. Le sue parole al Secolo XIX:

FERRERO – «Non vorrei mettermi al suo livello. Sono molte le cose non vere, a cui vorrei ribattere. Dice che non capisce come faccio a sorridere, a essere sereno, in un momento per la Sampdoria così difficile. Mi chiede se sono consapevole, mi dà dell’attore. Purtroppo sono conscio delle difficoltà, che ci sono sempre state, sin dal nostro arrivo lo scorso dicembre. Ci era stato chiesto di restare sino a giugno per salvare la squadra sul campo e dal fallimento, per salvaguardare gli asset. Lo abbiamo fatto e quando il nostro compito si era esaurito avremmo potuto andarcene».

STRETTA DI MANO – «La mano per educazione non la nego a nessuno. Ma io con lui non c’entro nulla. A proposito: afferma di aver avvertito prima, quando è comparso a Marassi. Io l’ho saputo da una telefonata, quando era già dentro lo stadio».

