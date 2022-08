Lazio, Cataldi: «Per diventare una grande squadra dobbiamo vincere queste partite»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la partita con la Sampdoria

AMMAZZARE LA PARTITA – «Dopo una partita come quella contro l’Inter siamo stati bravi a ricaricare le batterie, non era facile. L’anno scorso eravamo altalenanti e abbiamo preso delle belle sconfitte come a Bologna e Verona. Oggi siamo partiti bene, abbiamo subito due tiri nel primo tempo, il problema è che quando domini la partita devi poi portarla a casa. Se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo passare da queste partite e portare a casa i tre punti».

NAPOLI– «Ci prepariamo al meglio, sappiamo che la partita sarà difficile contro una delle migliori squadre del campionato. Affronteremo la partita come abbiamo iniziato questo campionato. Le ultime due partite sono state da Lazio, dispiace per il pareggio perché non era una partita in discussione, le partite si devono chiudere».

