Lazio, Sarri: «Le partite vanno chiuse. Ci è mancata cattiveria e siamo stai leziosi»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

GARA – «Abbiamo fatto una buona partita, con buona mentalità e pericolosissima a livello di approccio. Inserita per come era, l’abbiamo presa in mano, mano non l’abbiamo chiusa e le partite vanno chiuse perché se no succede questo. Ci è mancata cattiveria, siamo stati leziosi, avremmo potuta gestirla diversamente. La squadra è mancata in questo, ma la mentalità era giusta. Se fossimo arrivati scarichi, non saremmo proprio entrati in campo».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24