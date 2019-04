Sampdoria, Quagliarella sul derby: «Pronti, l’età la fanno pesare solo i media»

Fabio Quagliarella ha parlato in vista del derby di domenica tra Sampdoria e Genoa: «Sarà una gara spettacolare»

Fabio Quagliarella, classe 83 ed attaccante della Sampdoria, ha suonato la carica in vista dell’importantissimo derby di Marassi che si giocherà domenica pomeriggio.

Ai microfoni de Il Secolo XIX, l’attaccante doriano ha innanzitutto parlato del derby, dichiarando: « I derby di Genova sono sempre stupendi. Mi hanno sempre trattato bene sia i tifosi della Sampdoria che quelli del Genoa, sarà una gara spettacolare».

Sul suo incredibile periodo di forma invece, Quagliarella ha rivelato: Per me la Sampdoria è tutto, le devo tanto. Già la prima volta che avevo vestito questa maglia mi aveva dato fiducia e portato in Nazionale. L’età? La fanno pesare solo i media, qualsiasi cosa faccia, ci mettono in mezzo i miei 36 anni. Qui mi sento a casa, ho trovato un ambiente dove la gente mi vuole bene, scendo in campo più serenamente».