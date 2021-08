Sampdoria, si lavora al rinnovo di Thorsby: le ultime

Thorsby Sampdoria, dialogo aperto tra il club doriano e il centrocampista norvegese: il contratto è in scadenza nel 2023

Non solo Bartosz Bereszynski, anche Morten Thorsby ha il contratto in scadenza nel 2023. La Sampdoria, parallelamente alle trattative di mercato incentrate sulle cessioni per realizzare plusvalenze, si sta anche portando avanti con i rinnovi.

A quanto riporta Il Secolo XIX, non solo per Bereszynski la società doriana avrebbe avviato i contatti con l’entourage del terzino polacco, ma il secondo della lista sarebbe proprio Thorsby che ha su di sé le sirene del mercato.

