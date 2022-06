Sampdoria, ritorno di fiamma per Linetty: scambio possibile con il Torino

Calciomercato Sampdoria, Linetty non passa di moda. La società blucerchiata studia il possibile scambio con il Torino

Non solo mercato in uscita, la Sampdoria pensa anche a quello in entrata. Un nome che non è in discussione è quello di Karol Linetty. Il centrocampista piace a Marco Giampaolo, avesse potuto sarebbe tornato già a gennaio.

Linetty è costato al Torino 9.5 milioni di euro e Urbano Cairo non intende far registrare una minusvalenza a bilancio. La Sampdoria non ha da investire una cifra di tale portata per riportarlo a Genova e l’unica strada sembra quella dello scambio dei cartellini. A quanto riporta La Repubblica, la contropartita giusta potrebbe essere Omar Colley.