Sampdoria-Roma: Ranieri rischia tutto, coppia Dzeko-Schick

L’allenatore sorprende tutti e inserisce Dzeko al posto di Pellegrini: coppia con Schick per rispondere all’offensiva della Sampdoria

Claudio Ranieri rischia tutto e risponde con una controffensiva alla Samporia a trazione anteriore con Defrel, Quagliarella e Gabbiadini insieme. Dentro Edin Dzeko, ma non al posto di Patrik Schick: esce Lorenzo Pellegrini. Il 4-4-2 della Roma diventa un 4-2-4 a tutti gli effetti, considerando le caratteristiche offensive degli interpreti.

Ranieri scommette quindi sulla coppia Dzeko-Schick: il bosniaco e il ceco agiranno assieme per perforare la difesa blucerchiata. Il tecnico sa bene quanto sia importante tornare a casa da Genova con dei punti. C’è in ballo la qualificazione in Europa della Roma, e non si può più sbagliate. I due bomber hanno una responsabilità enorme sulle spalle, ma un gol potrebbe davvero rappresentare la svolta per i giallorossi. Che al momento stanno faticando tantissimo contro un’ottima Sampdoria.