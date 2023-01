Sampdoria, Stankovic: «Il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli

PAROLE – «Il Napoli è una squadra che ha fatto vedere il proprio valore fin dall’inizio della stagione. Sono favoriti per lo Scudetto e da favoriti vengono a Marassi. La prestazione col Sassuolo è stata convincente: siamo stati bravi e concentrati, ma dobbiamo migliorare di partita in partita. Arriva un grande avversario, con grandissimo allenatore, li rispettiamo ma, senza paura, faremo il nostro: giochiamo in casa, dobbiamo onorare la maglia e difendere i nostri colori. Siamo pronti. Ci saranno tanti duelli: ne abbiamo vinti tanti a Reggio Emilia e dobbiamo ripeterci».