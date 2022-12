Sampdoria, Winks: «Ho bisogno di tempo ma sto bene e non vedo l’ora di giocare»

Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha parlato dell’infortunio e del suo rientro ora che è in ritiro con la squadra

Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha parlato dell’infortunio e del suo rientro ora che è in ritiro con la squadra. Le sue dichiarazioni:

INFORTUNIO – «Al momento mi sento bene, sto procedendo gradualmente con il recupero. In effetti dalla mia operazione sono trascorse sole sei settimane, quindi ho bisogno di tempo per tornare in condizione. Adesso che mi alleno a parte sul campo, ho la possibilità di vedere i miei compagni e di avere un paragone. Io sono ancora indietro fisicamente rispetto a loro. Però ogni giorno è un piccolo pezzettino in più e per me è una piccola conquista».

RIENTRO – «Sinceramente no. Penso che la soluzione migliore per me sia prendermi tutto il tempo necessario per recuperare bene. Tutto il tempo di cui il mio fisico ha bisogno per farmi trovare pienamente pronto e con la condizione giusta quando arriverà quel momento che sto aspettando».

