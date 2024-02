Sanremo, Amadeus svela: «Sono più in tensione per l’Inter che...»

Amadeus, noto tifoso interista e direttore artistico del Festival di Sanremo che andrà in scena domani, ha parlato in conferenza stampa

Amadeus, noto tifoso interista e direttore artistico del Festival di Sanremo che andrà in scena domani, ha parlato in conferenza stampa anche della partita di ieri sera tra Inter e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

SU INTER JUVE – «Sono molto interista, ieri ero molto agitato e dopo la partita ho fatto fatica ad addormentarmi per la felicità. Sono più in tensione per l’Inter che per il Festival di Sanremo».