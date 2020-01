Sarri «A Napoli serviva continuità di formazione, a Londra e qui lavoro diversamente» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato contro la Roma

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza, alla vigilia di Roma-Juve, delle diverse tipologie di lavoro che ha dovuto adottare durante la sua carriera.

«Non ho dovuto sforzarmi per niente, a Napoli avevo una situazione: l’ho valutata, come gestirla al meglio. In quel momento, a quella squadra, era determinante dare continuità di formazione. Al Chelsea fatto diversamente, qui ho potuto farlo lo stesso. Logica conseguenza di una situazione completamente diversa delle precedenti. Se cambi un paio di giocatori tra una gara e l’altra, vista la qualità dei giocatori a disposizione quest’anno, può cambiare per caratteristiche qualcosa, ma non molto in termini di filosofia di gioca. Otto o nove contemporaneamente, qualcosa può rallentare a livello di sviluppo di quello che vuoi fare. Due o tre a partita, la fisionomia di squadra vien fuori lo stesso».