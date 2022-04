Sarri: «Settimana difficilissima. Futuro? Nel calcio i contratti non servono». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Le parole del tecnico della Lazio.

NESSUN GOL CONTRO IL MILAN – «Il Milan è forte, non ci sono tante considerazioni da fare, prende pochi gol e fa parte della normalità purtroppo. La distanza tra noi e loro, fino a tre mesi fa, era netta, vediamo di assottigliarla».

PUNTI SPRECATI COL TORINO – «Non si può sempre vedere le situazioni partita dopo partita, questa è una squadra che dà importanti segnali di crescita. Il Torino è una squadra difficile da affrontare, noi abbiamo sbagliato qualcosa, ha pareggiato con Milan e Juventus, può farlo anche con noi».

GARA – «Che gara mi aspetto? Spero diversa dalle altre, perchè abbiamo fatto partite simili. Nel giro di pochi minuti abbiamo rovinato tutto. Hanno un’accelerazione che può far male, spero in un partita diversa, anche se sappiamo che è forte».

INDISPONIBILI – «Settimana difficilissima, perché tutte queste situazioni ti occupano la mente. Una settimana con 8 hgiocatori con la febbre contemporaneamente non è facile da affrontare. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno per domani e settarci per la partita».

FUTURO – «Io non mi facio condizionare da un finale di stagione, perchè ci sarebbero duemila fattori. Mi faccio condizionare solo dalle parole del presidente e null’altro. Nel calcio i contratti non servono a niente, possono averne anche uno da 10 anni, ma se non sono in sintonia vado via e viceversa».