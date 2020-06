Sarri: «Coppa Italia? Ecco cosa ci siamo detti…» – VIDEO

Maurizio Sarri parla nel post Bologna Juve e rivela cosa la squadra si è detta dopo la Coppa Italia. Le sue parole

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juve rialza la testa e torna a vincere contro il Bologna. Nel post gara, Maurizio Sarri ha rivelato che la squadra ha avuto un confronto dopo la sconfitta contro il Napoli.

«Ci siamo detti che nella vita e nel calcio c’è chi fa i fatti e chi dice le opinioni. Abbiamo detto di non ascoltare nessuno, di continuare a fare fatti, di non prendersi alibi per la stanchezza, la condizione e il campionato anomalo e di raggiungere gli obiettivi»