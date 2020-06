Sarri: «Più brillanti dal punto di vista fisico. Bernardeschi è sottovalutato, su de Ligt…»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta al Dall’Ara contro il Bologna

CONDIZIONE FISICA – «Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70 minuti di buon ritmo, oggi abbiamo pagato solo i venti minuti finali, ma più che un calco d’intensità nelle scorse partite abbiamo avuto un calo di qualità che poi determinano la partita».

BERNARDESCHI – «Fede aveva fatto bene anche negli ultimi due ingrssi, 70 minuti di buonissimi livello, sono soddisfatto, penso se lo meriti anche, a volte è sottovalutato e spesso ipercriticato».

ATTACCO – «Se bastasse lamentarsi tutte e due le squadre strabbero nella metà campo avversaria. Siamo arretrati un po’ perchè le forze erano finite, la squadra nemmeno per scelta ha finito per abbassarsi. Quando finisce la benzina diventa inevitabile, anche se non è una scelta tattica».

INDIVIDUALITA‘ – «Chiaro che avere delle individualità come loro due aiuta, anche con alcune giocate. Noi bisogna porsi in una duplice condizione: sfruttarli il più possibile e rimanere una squadra quanfo loro due hanno un calo fisico. Giocare 60-65 partite a livello internazionale è difficile per tutti».

DE LIGT – «Secondo me al di là della posizione che io ci credo fino ad un certo punto, la verità è che penso che Mati sia cresciuto nell’abituarsi sl nostro tipo di calcio. Lui veniva da un calcio dove la fase difensiva non si curava come in Italia, se devo guardare all’età dico che non ha faticato nemmeno più di tanto. E’ un giocatore forte, un predestinato e diventerà un difensore di livello mondiale»

COMPATTEZZA – «Si è parlato che non bisogna farsi scalfire, nel calcio e nella vita ci sono i fatti e le opinioni: quelle dei giornalisti sono opinioni. Questa squadra è prima in classifica, ha fatto due 0-0 in partite paragonabili ad un periodo di fine agosto. Queste gare possono essere una molla per ritornare ad una condizione fisica adeguata».