Sarri: «Il Torino ci ha messo in difficoltà ma è venuta fuori la nostra maggiore qualità»

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Queste le parole dell’allenatore dei bianconeri.

ANALISI MATCH – «Non era una partita semplice ma siamo andati in vantaggio subito. Il rigore del Torino ci ha innervosito e abbiamo avuto un momento di confusione. Poi nel secondo tempo è venuta fuori una qualità maggiore da parte nostra».

MERITI TORINO – «Abbiamo lasciato la palla un pò troppo scoperta nella metà campo avversaria e venivamo infilati dai loro centrocampisti. Noi non ci muovevamo benissimo e ci hanno infilato con facilità».

DYBALA – «Abbiamo un rapporto buono, diretto e schietto in cui non ci nascondiamo niente l’un con l’altro. In realtà non ho mai avuto alcun tipo di problema con lui. Ci confrontiamo spesso sul suo modo di giocare. Deve giocare più vicino alla metà campo avversaria e più vicino a Ronaldo».

CUADRADO – «Cuadrado mi ha sorpreso per l’applicazione e la disponibilità a giocare nella fase difensiva nonostante le sue enormi capacità nella fase offensiva. Sta giocando davanti con due giocatori notevoli. Sulla fascia destra stiamo facendo molto bene».