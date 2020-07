Sarri: «Dopo la Coppa mi prendevano tutti in giro» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve contro il Genoa: le sue parole

«Dopo il lockdown avevo fatto un’affermazione in cui dicevo che mi sembrava fosse cambiato qualcosa, poi tutti mi hanno preso quasi per il culo perché abbiamo perso ai rigori la Coppa Italia: in realtà qualcosa a livello di convinzione e capacità di giocare questo calcio sta cambiando veramente. Penso che sia dovuto ad una condizione fisica che sta andando leggermente in crescita dopo la grande difficoltà del lockdown».