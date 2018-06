Non è affatto tramontata l’ipotesi di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, anzi sono già cominciati a circolare i rumors relativi alle richieste del tecnico sul mercato

Con Lopetegui al Real Madrid e Pochettino ben saldo sulla panchina del Tottenham, per Maurizio Sarri resta viva soltanto l’opzione Chelsea. La trattativa prosegue, pare essere entrata nella sua fase clou ed il tecnico toscano avrebbe già presentato la lista della spesa a Roman Abramovich, stando a quanto trapelato a Radio Kiss Kiss Napoli. Inevitabile che sia a tinte azzurre, tenuto conto dello straordinario rapporto prima umano e poi tecnico costruito con la squadra.

Sarri avrebbe, quindi, chiesto Raul Albiol ed Elseid Hysaj per rinforzare la difesa, Dries Mertens, invece, per puntellare l’attacco. Tali richieste potrebbero innescare un maxi scambio di mercato che potrebbe comprendere anche Thibaut Courtois e David Luiz. Il difensore brasiliano, non è un mistero, rappresenta uno dei pupilli di Carlo Ancelotti mentre l’estremo difensore belga ha il contratto in scadenza nel 2018 ed i blues non vorrebbero perderlo a zero. L’entourage del portiere, poi, a microfoni spenti, ha commentato l’ipotesi di vederlo in azzurro. Chelsea provincia di Napoli? Il tecnico Maurizio Sarri ci proverà a rendere azzurri i blues.