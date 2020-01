Sarri commenta il gol di Higuain arrivato dopo la combinazione con Dybala: «Il primo gol due che non si divertono non lo farebbero mai»

L’azione che nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese ha portato alla rete del vantaggio firmata da Higuain è da stropicciarsi gli occhi. La combinazione con Dybala è stata di altissima fattura.

Non può che esultare ed esserne soddisfatto Maurizio Sarri, che in conferenza stampa non ha dubbi: «Il primo gol due che non si divertono non lo farebbero mai».