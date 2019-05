Sarri svela: «Risultato? Non cambierà quello che ho deciso sul mio futuro»

Maurizio Sarri presenta la finale di Europa League, intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole

L’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulla finale di Europa League contro l’Arsenal: «Non si devono mettere limiti ai sogni. Temiamo l’Arsenal, soprattutto in fase offensiva».

Il tecnico ha poi commentato la situazione infortuni: «Abbiamo diversi infortuni. Kantè? Faremo di tutto per recuperarlo. Ha una piccola distorsione al ginocchio. Abbiamo bisogno di lui». Sarri ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro: «Il risultato non orienterà il mio futuro. Non posso cambiare il mio giudizio in base alla singola partita».