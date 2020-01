Sarri: «Buona prova, vedo sempre più il tentativo di essere in dominio» VIDEO

Sarri, il tecnico della Juventus commenta la buonissima prova della sua squadra nel match di Coppa Italia contro la Roma

Buona prestazione della Juventus quella di ieri nella gara di Coppa Italia contro la Roma di Fonseca. Al termine del match il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la partita in conferenza stampa.

«Buona partita contro una buona squadra. La Roma ha qualità di palleggio. Ottimo primo tempo, abbiamo concesso zero andando in triplo vantaggio. Il gol che abbiamo preso era evitabile, poi abbiamo fatti lunghi tratti di partita su buoni ritmi. Se hai delle individualità come le nostre e gli concedi qualche metro di troppo…La capacità di far male c’è, mi piace l’evoluzione nel senso che vedo il tentativo di dominare la partita».