Sarri Lazio: incontro tra Tare e Ramadani. Si è parlato di due acquisti

La Lazio sembra virare decisamente su Maurizio Sarri: incontro tra Tare e Fali Ramadani in cui si è parlato anche di mercato

Ricerca dell’allenatore ma non solo. Il mercato in casa Lazio, dopo l’addio di Simone Inzaghi, è letteralmente entrato nel vivo. Il casting per la panchina biancoceleste va avanti senza sosta. La pista più calda, come rivelato già nelle scorse ore, sembra che stia pian piano diventando quella che porterebbe a Maurizio Sarri.

Ed ecco che, come raccontato dal noto esperito di mercato Gianluca Di Marzio, ieri ci sarebbe stato un incontro e un approccio. La società biancoceleste avrebbe incontrato Fali Ramadani, procuratore del tecnico ex Juventus. Sul tavolo però sarebbero finiti anche alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng. Infatti i difensori di Napoli e Bayern Monaco piacciono alla dirigenza biancoceleste, che avrebbe chiesto informazioni.

