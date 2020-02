SARRI: «Pjanic? Farà esami domani, niente pubalgia» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Miralem Pjanic. Le parole del tecnico bianconero

PJANIC – «Ancora non lo so, farà degli esami domani, a volte l’adduttore dà dei falsi segnali, bisogna aspettare domani. Pubalgia? No, lui non ha mai avuto dolori continui agli adduttori, l’ultima volta era un falso allarme, quindi vediamo questa volta. Non ha i sintomi della pubalgia, non ha un dolore continuo».