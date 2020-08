Sassuolo, Carnevali: «De Zerbi bravo con i giovani, Raspadori è un esempio»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del club neroverde ai microfoni di Sky Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del club neroverde. Ecco le sue dichiarazioni:

DE ZERBI – «Roberto De Zerbi è un allenatore di grandissima qualità, un ragazzo intelligente, che ha sempre un occhio attento nei confronti dei nostri giovani. Sa come farli crescere, così come sa far crescere anche i meno giovani».

ROSA SASSUOLO – «Abbiamo una rosa valida, un’ottima squadra grazie anche allo scouting. Il successo è da dividere fra tutti. Qui al Sassuolo ci sono tutte le componenti per far crescere al meglio i ragazzi e farli esprimere nel modo giusto».

SETTORE GIOVANILE – «Il nostro obiettivo è quello di portare ogni anno un giocatore in prima squadra. L’ultimo è stato Raspadori, in gol subito all’esordio nella vittoria di Roma. Meglio non si poteva fare».