Sassuolo, De Zerbi ad un passo dallo Shakhtar

Roberto De Zerbi dirà addio al Sassuolo in estate: l’accordo con lo Shakhtar Donetsk è vicinissimo. Le ultime

De Zerbi–Shakhtar Donetsk: un matrimonio che s’ha da fare. Il tecnico del Sassuolo ha già dato la sua disponibilità per far partire la trattativa fortemente voluta da Dario Srna e Carlo Nicolini, rispettivamente il director of football degli ucraini e il suo assistente.

Dopo la vittoria a San Siro con il Milan De Zerbi si è guadagnato definitivamente l’esperienza europea. Nella prossima stagione lo Shakhtar lotterà per vincere il campionato con la rivale Dinamo Kiev dell’ex Mircea Lucescu, ma soprattutto avrà una chance di qualificarsi in Champions League partendo dai preliminari. Lo riporta Tuttosport.