Sassuolo-Frosinone, il tecnico neroverde ha parlato del match finito in pareggio: salvezza matematica

Il match Sassuolo-Frosinone finisce in parità, 2-2 al Mapei Stadium. Il tecnico neroverde De Zerbi ha commentato la partita al termine. Ora il Sassuolo è finalmente salvo, mentre i ciociari sono condannati dalla matematica.

Ecco le sue parole sulla partita: «Intervallo? Credo che anche nel primo tempo abbiamo fatto la partita, non abbiamo sofferto cosi tanto. Ho detto ai ragazzi che con un gol avremmo vinto. Noi oggi siamo salvi matematicamente e ce la siamo meritata perchè nessuno ci ha regalato nulla. Se andiamo a cercare il pelo oggi qualcuno non ha approcciato bene. Oggia abbiamo giocato bene, giocando palla a terra e abbiamo meritato il pareggio. Potevamo fare anche qualcosa in più. Sono contento»

Sulla salvezza ormai raggiunta: «A livello personale che valore ha la salvezza? Ringrazio la società che mi ha preso e mi ha fatto una squadra forte. Ringrazio i calciatori perchè durante la settimana sono pesante ma loro mi hanno seguito e supportato. Il rapporto che si è creato quest’anno con i calciatori è la cosa più bella che mi potesse capitare. A volte passo per quello che non sono perchè martello sempre ma chi lavora con me deve imparare a conoscermi. Affronteremo Torino, Atalanta e Roma che si stanno giocando tanto come noi però ci stiamo giocando il decimo posto e per la stagione che è stato vale come la Champions League per noi».