Sassuolo, Dionisi: «L’Atalanta non ci spaventa, vogliamo i quarti»

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. I dettagli

Alessio Dionisi ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo in vista degli ottavi di Coppa Italia contro l’Atalanta.

PAROLE – «Avendo delle partite ravvicinate, andiamo dietro a quello che è stato il turno precedente dove avevano trovato spazio dei ragazzi che avevano giocato meno in campionato, così sarà anche domani, ma rispetteremo l’impegno perché l’impegno è arrivare ai quarti, sapendo che non sarà semplice ma ce la giochiamo. Chi giocherà ha le qualità per fare bene, abbiamo le qualità per fare partita contro l’Atalanta. Una squadra forte, con una identità ben chiara, un allenatore che la allena da anni con grandi risultati, non mi domando nemmeno chi giocherà perché l’Atalanta ha una doppia squadra, ha già fatto un acquisto e questo la dice lunga sugli obiettivi dell’Atalanta. Uno stimolo in più per noi perché giochiamo contro una piccola grande squadra, è uno stimolo contro per noi che affrontiamo una squadra forte: questo non deve spaventarci ma stimolarci».