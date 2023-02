Sassuolo, Dionisi: «Frattesi? Quest’anno sta crescendo, come atteggiamento e come prestazioni»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a DAZN del momento dei neroverdi nel campionato di Serie A

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a DAZN.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO DI FRATTESI – «Che possa essere continuo in tutte le partite. Quest’anno sta crescendo, come atteggiamento e come prestazioni: deve continuare a farlo, non si smette mai di crescere e di dimostrare. Poi si parla di gol e assist, ma un giocatore deve essere continuo il più possibile».