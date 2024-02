Sassuolo Dionisi: «Gli episodi ci hanno condizionato» - Calcio News 24

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta subita dai neroverdi contro l’Atalanta

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Sassuolo contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono dispiaciuto per i ragazzi, il primo tempo è stato fatto bene. Abbiamo preso una traversa, la prima occasione l’abbiamo avuta noi dopo 30 secondi e abbiamo chiuso la prima frazione con una doppia occasione. Il secondo credo sia stato condizionato anche dal rigore sbagliato, siamo calati anche perché andati dietro a quell’episodio che ci ha condizionato».

PINAMONTI – «E’ il nostro bomber, un giocatore troppo importante per noi. Dobbiamo continuare, credendoci, ripartendo dal primo tempo. La prossima volta saremo più bravi».

SE HA PENSATO DI CAMBIARE RIGORISTA – «No, abbiamo una gerarchia: Berardi, Pinamonti e Laurienté. Ho fiducia nei miei giocatori».

FASE CALDA DI CAMPIONATO – «Questa partita era abbastanza difficile per noi, ma nonostante questo il primo tempo è stato molto buono, ne ho viste poche di squadre giocare qui come abbiamo fatto noi nella prima frazione. Mancano 14 partite e ora iniziano gare importanti, bisognerà dimostrarci determinati come nella prima frazione. Oggi il doppio rigore sbagliato è probabilmente rimasto nella testa dei ragazzi e ha dato ulteriore forza all’Atalanta».

SE É PREOCCUPATO DALLA CLASSIFICA – «Noi abbiamo il nostro obiettivo, conosciamo la quota salvezza e vogliamo raggiungerla. Dobbiamo pensare al nostro cammino, altrimenti ti logori prima ancora di giocare. Dobbiamo guadagnarci tutto partita dopo partita. La classifica non ci piace, nessuno pensava a questa classifica ma abbiamo la forza morale, tecnica e caratteriale per raggiungere il nostro obiettivo. La classifica nostra dovrà essere sorridente a marzo».