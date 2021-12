Sassuolo, Dionisi: «Vittoria meritata con la Lazio. Ma vogliamo di più»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro la Lazio: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Questa è una vittoria importante, oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, concedendo poco. Nonostante lo svantaggio siamo rimasti in partita, il risultato è giusto. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, ma dovevamo giocarcela a viso aperto. Oggi tra le due squadre chi voleva vincere di più eravamo noi».

GIOVANI – «Ci vuole tempo. Capisco che ce ne sia poco, ma la società ha pazienza e io ancora di più perché so il margine di miglioramento. Bisogna accompagnarli negli errori, è troppo facile esaltarli quando fanno bene. Ad oggi, però, possiamo ancora migliorare tanto nella prestazione e nelle letture oltre che nelle partite sulla carta più semplici. Ma oggi ci godiamo questa prestazione».

OBIETTIVI – «C’è differenza tra far bene e dare continuità. Lo stiamo dimostrando, ad oggi non stiamo riuscendo a dare continuità di risultati, a volte sembra che ci accontentiamo della prestazione e non basta perché dobbiamo trovare il risultato. Sicuramente dobbiamo migliorare, ad oggi questo step non lo abbiamo fatto. E’ normale che la società faccia dei ricambi, bisogna provare a fare questo step per quello che di buono abbiamo, dobbiamo dimostrare di voler di più di quello che possiamo ottenere in ogni partita».

MERCATO – «Non mi soffermerei su questo, le valutazioni si fanno con i dirigenti. I giovani vanno supportati e capiti, per qualcuno viene prima la fama dei successi, spesso non meritano i titoli che ricevono. Noi dobbiamo aiutarli e spronarli, l’importante è che rimangano con i piedi per terra. La differenza, però, la fanno loro, noi possiamo solo supportarli».