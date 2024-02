Nicola: «L'Empoli sta dando tutto per la salvezza. Su Niang...»

L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Sassuolo. Le parole

Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Sassuolo e ed Empoli nel post gara.

«Niang è un ragazzo che sta facendo la differenza. Classifica? Dobbiamo continuare così per raggiungere la salvezza. Credere nel lavoro senza esaltarsi e senza deprimersi, questo è il calcio. I ragazzi stanno dando tutto. Sarei ipocrita a non dirmi soddisfatto di come è arrivato il risultato, abbiamo fatto ancora una volta tre reti, e poi due su calci piazzati, ci abbiamo lavorato. Non mi è piaciuto quello subito»