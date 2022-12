Pinamonti, Frattesi e Dionisi allo store per la festa di Natale del Sassuolo

Giornata di festa e di auguri di Natale allo store del Sassuolo, oltre a tantissimi tifosi neroverdi presenti anche Dionisi, Pinamonti e Frattesi

Giornata di festa e di auguri di Natale allo store del Sassuolo, oltre a tantissimi tifosi neroverdi presenti anche Dionisi, Pinamonti e Frattesi. Durante l’incontro i tre protagonisti hanno parlato a Sassuolonews.net:

Dionisi: «Non vediamo l’ora di tornare in campo. Vogliamo ripartire in maniera migliore di come abbiamo finito. Siamo contenti della risposta dei tifosi perché vedo grande affetto».

Frattesi: «Dobbiamo ritrovare la condizione migliore perché ancora non siamo al 100%. Questi giorni ci serviranno per farci trovare pronti alla ripresa».

Pinamonti: «È giusto che i tifosi siano qui come è giusta la nostra presenza qui e spero che anche all’inizio del campionato siano in tanti a sostenerci perché, come ogni squadra, abbiamo bisogno di loro».