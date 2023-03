Sassuolo, Frattesi: «L’estate scorsa non ci ero rimasto benissimo per non essere andato alla Roma»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport anche del suo mancato passaggio alla Roma la scorsa estate

PAROLE – «L’importante è che i miei gol servano per fare punti, ci siamo tolti da una situazione di classifica complicata, il resto è in più. Dionisi mi ha detto a inizio anno che mi avrebbe fatto fare la mezzala, e io l’ho ringraziato. Abbiamo ritrovato lo spirito di squadra, questo ha fatto la differenza. Berardi quando manca si sente, giocare con lui è veramente facile, non sbaglia un tempo, non sbaglia uno stop.

È il nostro giocatore più forte. L’estate scorsa non ci ero rimasto benissimo per non essere andato alla Roma, l’ambiente è stato fondamentale, non sono stato professionale al 100% ma ringrazio società e mister. Se vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica dobbiamo andare a Roma a fare risultato. Con il duro lavoro si riescono a raggiungere cose che sembravamo impossibili. La Nazionale? Intanto dobbiamo pensare a qualificarci per il prossimo Europeo, per poi ripetere un cammino che è stato indimenticabile. Siamo tutti tifosi dell’Italia».