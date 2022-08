Sassuolo il posto giusto per Pinamonti, le statistiche che lo provano

Il Sassuolo è il posto giusto per svillupare le qualità di giovani attaccanti come Pinamonti, che è già pronto per la nuova avventura

Il Sassuolo è considerato una vetrina di lusso, anche per la qualità che mette in mostra con i suoi giovani. Per questo motivo risulta organica alla squadra la decisione di comprare Pinamonti, che già ha mostrato statistiche importanti.

Dettagli su #Pinamonti 🔍



E' il giocatore che è stato coinvolto in più reti in Serie A tra gli italiani nati dal 1/1/1999 in avanti 🎯



E' uno dei due giocatori più giovani ad essere andato in gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni (meglio solo #Traorè 🥰)



@opta_paolo pic.twitter.com/0Biu3n1IPx — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 12, 2022

Come riportato dal Sassuolo sulla sua pagina Twitter, Pinamonti è il primo degli italiani nati dopo il 1999 per contribuzioni in zona gol in Serie A, con 30 fra gol e assist. Alle sue spalle due prodotti in uscita del Sassuolo, ovvero Scamacca e Raspadori.

La seconda statistica invece rivela come Pinamonti sia stato uno dei due soli calciatori, sempre nati dopo il 1999 ad aver sempre segnato negli ultimi quattro campionato. Mglio di lui solo Traorè, anche lui neroverde.