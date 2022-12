Sassuolo, l’agente di Laurienté: «Napoli? Al momento deve restare concentrato e giocarsi al massimo questa stagione»

Roberto Menoli, agente del giocatore del Sassuolo Armand Laurienté, ha parlato del futuro del suo assistito

Roberto Menoli, agente del giocatore del Sassuolo Armand Laurienté, ha parlato a Radio CRC.

PAROLE – «Laurienté ha fatto bene anche l’anno scorso, quest’anno è arrivato al Sassuolo nell’ultimo giorno di mercato ed è stato buttato subito nella mischia. Sapevo avrebbe fatto bene, ma non pensavo così presto. Il club lo sta mettendo nelle condizioni migliori possibili per splendere”. Poi parlando dell’interesse del Napoli: “Le voci girano, e non riguardano solo il Napoli. Fa piacere, ma penso che lui al momento debba restare concentrato e giocarsi al massimo questa stagione. Ha scelto il Sassuolo per crescere, rifiutando anche offerte più importanti a livello economico».