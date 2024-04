Sassuolo Lecce, Ballardini: «Oggi è mancato tutto»

Davide Ballardini ha analizzato la sconfitta in casa per 3-0 contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce.

PARTITA – «Oggi è mancato tutto, in campo facevamo fatica a prenderli. Eravamo non così attenti, aggressivi e determinati come serviva oggi. Loro, da squadra, con attenzione e qualità hanno meritato di vincere. La chiave per migliorare questa squadra è l’allenamento delle scelte giuste, vedremo da qui in avanti di essere più bravi e attenti. Gli altri devono fare fatica a fare gol al Sassuolo, oggi è stato troppo facile per loro».

MOMENTO – «È un momento difficile, i ragazzi si allenano bene e seriamente. Gli uomini vengono fuori anche in momenti difficili come questo: siamo consapevoli che ci sono le qualità per giocarcela fino alla fine. Siamo a 2/3 punti dalla quartultima, quindi tutto è ancora in gioco»

UMORE – «Dovremo fare un lavoro sia psicologico che tattico, dobbiamo fare meno errori ed essere più bravi nel gioco e nella lettura difensiva. La salvezza è a pochi punti, ce la giocheremo fino alla fine»

LAURIENTE’ – «Certamente è un calciatore importante per noi, ma abbiamo una rosa con tante e diverse qualità. Non possiamo dipendere da un giocatore»