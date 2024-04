Ballardini post Sassuolo Milan: «Rammarico, ma l'atteggiamento è giusto» - Calcio News 24

Le dichiarazioni dell’allenatore Ballardini dopo la partita Sassuolo Milan: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM

Ballardini ha parlato a DAZN nel post partita di Sassuolo Milan. Ecco le dichiarazioni.

«Chiaro che se quella situazione la concludi in un altro modo, anche senza fare gol, magari non prendi il 3-2. Giochi contro una grande squadra che ti può creare sempre delle difficoltà. Ci teniamo una buona partita. Secondo me siamo stati un po’ frenetici nella gestione della palla. Non guardo i punti persi e quelli guadagnati, ma la partita. Questo è l’atteggiamento giusto»