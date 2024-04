Sassuolo Milan, Pioli: «Leao? Sta bene e quindi gioca»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Sassuolo di Ballardini

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’intervista pre-partita contro il Sassuolo.

EUROPA – «Non dobbiamo pensare a giovedì ma a fare bene oggi, il secondo posto in classifica è importante ma non è ancora conquistato viste anche le prossime partite. Siamo concentrati sulla partita di oggi, contro un avversario motivato ma dobbiamo esserlo anche noi perché abbiamo le nostre qualità da mettere in campo»

LEAO – «Le scelte sono state fatte in base alle condizioni dei giocatori, alle fatiche che abbiamo avuto in questi giorni e alle risposte dopo la partita. Rafa sta bene e gioca»